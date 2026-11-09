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09.11.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt ging es für die Helvetia Baloise-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 220,40 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 220,40 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 220,40 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 221,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'231 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,80 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 3,81 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit einem Kursverlust von 16,79 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,77 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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