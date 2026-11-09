Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagmittag tiefer

Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 221,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'933 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 220,40 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 221,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 33'820 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,34 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 20,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CHF.

Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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