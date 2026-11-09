|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 221,40 CHF.
Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 221,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'933 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 220,40 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 221,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 33'820 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,34 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 20,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CHF.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
12:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Helvetia und TCS setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort und bauen das Angebot aus (EQS Group)
|
04.11.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.