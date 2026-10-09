Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’774 1.0%  SPI 19’541 1.1%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’088 1.1%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 6’184 0.9%  Gold 4’188 1.3%  Bitcoin 68’645 1.1%  Dollar 0.8314 0.0%  Öl 103.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Stadler-Aktie klar höher: Grossauftrag im Millionen-Wert aus Saudi-Arabien
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Absatz-Talfahrt setzt sich weiter fort
Suche...
ETF Sparplan

Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag gesucht

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Zuletzt stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 206,20 CHF.

Helvetia Baloise
203.80 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'526 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 206,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,40 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'484 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 9,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie

Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau


Bildquelle: Helvetia Gruppe
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten