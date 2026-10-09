Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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09.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Zuletzt stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 206,20 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'526 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 206,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,40 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'484 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 9,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.
Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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