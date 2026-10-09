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09.10.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 203,20 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 203,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'557 Punkten steht. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 203,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 206,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 38'016 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Bei 226,60 CHF markierte der Titel am 17.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 10,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 183,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,79 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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