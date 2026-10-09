Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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09.10.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 204,20 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Helvetia Baloise-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 204,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'506 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Helvetia Baloise-Aktie bei 204,00 CHF. Bei 206,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 14'118 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 10,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 183,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,19 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,19 CHF.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,79 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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