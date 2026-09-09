Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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09.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 209,60 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Helvetia Baloise-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 209,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'735 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Helvetia Baloise-Aktie ging bis auf 209,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 2'561 Stück.
Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 7,35 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 12,50 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,27 CHF.
Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q2 2026 wird am 17.09.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,41 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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