Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Nachmittag schwächer

Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 208,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'585 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 208,40 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 210,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 23'980 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 22.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 225,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 7,97 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,27 CHF aus.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,41 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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