Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochmittag in Rot

Um 12:28 Uhr ging es für die Helvetia Baloise-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 209,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'674 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 209,20 CHF. Bei 210,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'315 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 7,35 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 14,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,27 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.09.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,41 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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