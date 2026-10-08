Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verzeichnet am Vormittag Verluste

Um 09:28 Uhr rutschte die Helvetia Baloise-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 206,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'360 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 205,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 9'617 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 10,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 12,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,79 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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