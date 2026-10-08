Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verteidigt am Nachmittag Tendenz

Mit einem Kurs von 206,60 CHF zeigte sich die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'436 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 207,20 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 205,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 206,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 44'383 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 17.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 226,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 8,83 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 11,23 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,19 CHF belaufen.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,79 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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