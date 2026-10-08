Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Helvetia Baloise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 206,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'381 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 206,80 CHF. In der Spitze fiel die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 205,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,60 CHF. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 23'682 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2026 auf bis zu 226,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 8,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 12,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF je Aktie ausschütten.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie

Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau