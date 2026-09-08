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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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08.09.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag kaum bewegt

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 212,20 CHF.

Helvetia Baloise
208.86 CHF -1.54%
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Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 212,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'911 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 212,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Helvetia Baloise-Aktie bei 211,60 CHF. Bei 211,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'500 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 225,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,57 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,27 CHF aus.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,41 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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