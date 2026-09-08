Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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08.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 211,00 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 211,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'839 Punkten notiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 208,40 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,80 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'580 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 13,08 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,27 CHF.
Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q2 2026 wird am 17.09.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,41 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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