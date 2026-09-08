Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 211,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'839 Punkten notiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 208,40 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,80 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'580 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 13,08 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,27 CHF.

Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q2 2026 wird am 17.09.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,41 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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