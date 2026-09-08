Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagmittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 209,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'885 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 208,40 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'300 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 7,45 Prozent wieder erreichen. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 14,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,27 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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