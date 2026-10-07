Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gibt am Mittwochvormittag nach

Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 206,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'529 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 206,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'761 Helvetia Baloise-Aktien.

Bei einem Wert von 226,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,57 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,32 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,79 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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