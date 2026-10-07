Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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07.10.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 206,80 CHF.
Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 206,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'504 Punkten steht. In der Spitze fiel die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 205,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 206,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 21'550 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2026 auf bis zu 226,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,57 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,19 CHF.
Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,79 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Helvetia Baloise am 07.10.2026
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