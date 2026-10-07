Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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07.10.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Mittwochmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 206,40 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 206,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'517 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Helvetia Baloise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 206,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,60 CHF. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 9'590 Aktien.
Am 17.09.2026 markierte das Papier bei 226,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 8,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 11,14 Prozent wieder erreichen.
Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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