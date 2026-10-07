Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 206,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'517 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Helvetia Baloise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 206,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,60 CHF. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 9'590 Aktien.

Am 17.09.2026 markierte das Papier bei 226,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 8,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 11,14 Prozent wieder erreichen.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie

Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau