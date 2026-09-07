Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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07.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Helvetia Baloise
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 213,00 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 213,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'006 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 212,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'038 Helvetia Baloise-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,63 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Mit Abgaben von 13,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,27 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,41 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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