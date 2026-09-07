Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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07.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 213,00 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 213,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'098 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 212,20 CHF. Bei 212,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'035 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 5,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 13,90 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,27 CHF.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,41 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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