Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 213,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'098 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 212,20 CHF. Bei 212,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'035 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 5,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 13,90 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,27 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,41 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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