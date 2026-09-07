Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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07.09.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag kaum bewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 213,80 CHF.
Bei der Helvetia Baloise-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 213,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'063 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 213,80 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Helvetia Baloise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,20 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 12'633 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. 5,24 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,27 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,41 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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