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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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07.08.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit Abschlägen

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 215,80 CHF abwärts.

Helvetia Baloise
218.32 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 215,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'502 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 215,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'196 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 225,00 CHF erreichte der Titel am 22.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 4,26 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,01 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,50 CHF belaufen.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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