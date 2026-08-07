Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.08.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Helvetia Baloise zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Das Papier von Helvetia Baloise legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 218,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'560 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie zog in der Spitze bis auf 219,20 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28'221 Helvetia Baloise-Aktien.
Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 3,21 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,87 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,23 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
07.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagmittag stärker (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Zürich: SLI nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick (AWP)
|
04.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI legt mittags zu (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P bestätigt A+ Rating von Helvetia Baloise mit stabilem Ausblick (EQS Group)
|
04.08.26
|S&P confirms Helvetia Baloise rating at A+ with stable outlook (EQS Group)