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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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07.08.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Nachmittag

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Helvetia Baloise zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Helvetia Baloise
218.32 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Helvetia Baloise legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 218,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'560 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie zog in der Spitze bis auf 219,20 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28'221 Helvetia Baloise-Aktien.

Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 3,21 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,87 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,23 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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