Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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07.08.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt ging es für das Helvetia Baloise-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 217,20 CHF.
Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 217,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'569 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 217,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 216,80 CHF. Zuletzt wechselten 11'565 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 22.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 225,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 15,56 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,50 CHF ausgeschüttet werden.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,23 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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