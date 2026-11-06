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06.11.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 223,40 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 223,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'757 Punkten realisiert. Bei 223,00 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'330 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 228,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 2,36 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,91 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.
Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.
Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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