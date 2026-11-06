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06.11.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Helvetia Baloise-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 222,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 222,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'742 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Helvetia Baloise-Aktie bei 220,80 CHF. Bei 224,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41'278 Helvetia Baloise-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,80 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 17,39 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,77 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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