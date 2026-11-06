Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise büsst am Mittag ein

Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 221,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'613 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Helvetia Baloise-Aktie bei 221,20 CHF. Bei 224,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'022 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,80 CHF an. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 3,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 17,24 Prozent Luft nach unten.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.

Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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