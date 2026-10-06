Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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06.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 208,60 CHF.
Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 208,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'617 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 208,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'386 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 13,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF je Aktie ausschütten.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,79 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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