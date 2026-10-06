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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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06.10.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Anleger greifen bei Helvetia Baloise am Dienstagnachmittag zu

Helvetia Baloise Aktie News: Anleger greifen bei Helvetia Baloise am Dienstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 208,00 CHF.

Helvetia Baloise
207.04 CHF -0.01%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Helvetia Baloise-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 208,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'549 Punkten tendiert. Bei 209,00 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 25'254 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (226,60 CHF) erklomm das Papier am 17.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Mit Abgaben von 11,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,19 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,79 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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