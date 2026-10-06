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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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06.10.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagmittag freundlich

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 208,00 CHF zu.

Helvetia Baloise
207.12 CHF 0.03%
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Die Helvetia Baloise-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 208,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'669 Punkten notiert. Die Helvetia Baloise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 209,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,20 CHF. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 12'512 Aktien.

Bei 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 8,21 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit Abgaben von 11,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,19 CHF ausgeschüttet werden.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,79 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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