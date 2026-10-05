Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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05.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Montagvormittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 205,80 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 205,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'452 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 206,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 206,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'899 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 9,18 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Abschläge von 10,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,19 CHF.
Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,79 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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