Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise schiebt sich am Montagnachmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 207,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. Bei 207,60 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 206,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 43'730 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2026 auf bis zu 226,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 11,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,19 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,79 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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