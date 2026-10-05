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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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05.10.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 206,80 CHF.

Helvetia Baloise
207.06 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 206,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'483 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 207,20 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 206,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 17'197 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 11,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,19 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,79 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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