Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 206,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'483 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 207,20 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 206,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 17'197 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 11,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,19 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,79 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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