Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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04.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 216,20 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Helvetia Baloise-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 216,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'231 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 216,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 216,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'150 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,07 Prozent. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 15,17 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,27 CHF.
Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,41 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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