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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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04.09.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag auf rotem Terrain

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 215,00 CHF.

Helvetia Baloise
213.80 CHF -0.71%
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Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 215,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'215 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 214,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 216,40 CHF. Zuletzt wechselten 28'867 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 225,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.04.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 4,44 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 17,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,27 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 17.09.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,41 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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