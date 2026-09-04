Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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04.09.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verliert am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 215,40 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Helvetia Baloise-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 215,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 215,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 216,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 15'188 Helvetia Baloise-Aktien.
Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 4,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 14,86 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,27 CHF.
Am 17.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,41 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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