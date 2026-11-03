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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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03.11.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Die Aktie von Helvetia Baloise zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Helvetia Baloise-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 219,60 CHF.

Helvetia Baloise
222.81 CHF 1.58%
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Die Helvetia Baloise-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 219,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'815 Punkten notiert. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 220,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 219,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 220,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'385 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 3,19 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 19,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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