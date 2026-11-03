Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 221,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Helvetia Baloise-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,20 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'699 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 2,53 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 183,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 17,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,20 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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