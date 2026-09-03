Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 215,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 216,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 214,80 CHF. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 38'505 Aktien.

Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 4,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,27 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 17.09.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,41 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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