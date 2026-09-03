Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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03.09.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Zuletzt sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 214,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 214,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'193 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 214,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 17'495 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,30 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,27 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 17.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,41 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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