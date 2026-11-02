Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verteuert sich am Nachmittag

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 219,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'839 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 219,80 CHF. Mit einem Wert von 217,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 46'656 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 17.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von 3,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,20 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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