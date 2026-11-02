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02.11.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Helvetia Baloise zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Helvetia Baloise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 219,00 CHF.
Mit einem Kurs von 219,00 CHF zeigte sich die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'825 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 219,40 CHF. Die Abwärtsbewegung der Helvetia Baloise-Aktie ging bis auf 217,20 CHF. Bei 217,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36'192 Helvetia Baloise-Aktien.
Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 3,47 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 19,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,20 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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