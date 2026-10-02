Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 203,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'342 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 203,80 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 205,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'249 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 17.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 226,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 10,01 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,19 CHF.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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