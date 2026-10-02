Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Helvetia Baloise-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 204,40 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 205,40 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 203,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 205,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 50'279 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,86 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 183,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,19 CHF.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.

In der Helvetia Baloise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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