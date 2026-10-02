Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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02.10.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise wird am Freitagmittag ausgebremst
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 204,00 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Helvetia Baloise-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 204,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 203,60 CHF nach. Bei 205,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 22'491 Helvetia Baloise-Aktien.
Am 17.09.2026 markierte das Papier bei 226,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 11,08 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 11,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,19 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,79 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Helvetia Baloise am 02.10.2026
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