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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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02.09.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise legt am Vormittag zu

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise legt am Vormittag zu

Die Aktie von Helvetia Baloise zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 214,80 CHF.

Helvetia Baloise
214.01 CHF -0.35%
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Um 09:28 Uhr stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 214,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'145 Punkten tendiert. Die Helvetia Baloise-Aktie zog in der Spitze bis auf 214,80 CHF an. Bei 213,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'433 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. 4,75 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,27 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,41 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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