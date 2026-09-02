Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 214,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'153 Punkten tendiert. Bei 215,20 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 213,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'587 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 4,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 14,54 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,27 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,41 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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