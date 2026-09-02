Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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02.09.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 214,40 CHF.
Das Papier von Helvetia Baloise legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 214,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'091 Punkten tendiert. Die Helvetia Baloise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 215,20 CHF. Mit einem Wert von 213,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'862 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 22.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 225,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,46 Prozent.
Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,27 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Am 17.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,41 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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