Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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01.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Donnerstagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 203,20 CHF nach.
Um 09:28 Uhr ging es für die Helvetia Baloise-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 203,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'456 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Helvetia Baloise-Aktie ging bis auf 202,20 CHF. Bei 202,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'296 Helvetia Baloise-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 10,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 10,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,19 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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