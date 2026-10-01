Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Nachmittag südwärts

Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 203,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'393 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Helvetia Baloise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 202,20 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 202,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57'904 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 9,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,19 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,79 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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