Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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01.10.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagmittag tiefer
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Helvetia Baloise-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 203,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 203,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'385 Punkten notiert. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 202,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34'170 Helvetia Baloise-Aktien.
Am 17.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 226,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 11,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 10,01 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,19 CHF aus.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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